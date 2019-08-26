للحوامل.. نظام غذائي يخلصك من آلام البواسير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

تعاني كثير من السيدات من آلام البواسير خلال أشهر الحمل، الأمر الذي قد يشكل خطرا على حياة الجنين. كما تكون الأم في حالة صحية غير جيدة ما يدفعها للبحث عن أنظمة غذائية تخفف من حدة آلام البواسير.

ويقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية بعض الأنظمة الغذائية التي يمكن للمرأة الحامل اتباعها للتخفيف من آلام البواسير، ومن ثم الحفاظ على حالة الجنين والأم الصحية طوال أشهر الحمل، وفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم إسماعيل، أخصائي التغذية، وذلك في النقاط التالية:

1 - وجبة الإفطار

يمكن تناول كوب من اللبن الدافئ، أو أحد منتجات الألبان لكونها تمد الجسم بعدد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم المفيد للأم والجنين. وتعمل على مرونة حركة الأمعاء، ومن ثم التخفيف من الألم وتأثير الإمساك خلال فترة الحمل.

ويفضل الابتعاد عن الخبز بكل أنواعه في هذه الوجبة لاسيما الجاف منه، لكونه يزيد من فرص الإصابة بالإمساك، كما يزيد من حدة آلامه إذا كانت تعاني منه المرأة الحامل.

- وجبة الغداء

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تعتمد هذه الوجبة على تناول الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، مثل الخس والجزر والفاصوليا الخضراء، فهي تعمل على مرونة وانتظام حركة الأمعاء، وتُشعر المرأة بالراحة، وبالتالي يكون بإمكانها ممارسة حياتها الطبيعية دون الشعور بالأم، حيث يمتد ألم الإمساك لفترة طويلة ليس فقط أثناء التبرز، فقد يصيب المرأة بالألم أسفل الظهر لفترة طويلة.

أيضًا تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ والملوخية يعمل على انتظام حركة الأمعاء لسهولة هضمها، ويخفف آلام البواسير، ويمد الجسم بالمواد الغذائية اللازمة لصحة الأم والجنين.

- وجبة العشاء

يمكن تناول بعض حبات الفاكهة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، مثل المشمش والتفاح والموز، كل هذه الفواكه تفيد في تخفيف آلام الإمساك، كما تفيد الأم والجنين من خلال مد الجسم بالكثير من العناصر مثل الكالسيوم والحديد.

وتناول الكثير من عصائر الفاكهة والماء تيسر حركة الأمعاء.

ونصح أخصائي التغذية، بضرورة تقسيم الوجبات الثلاث إلى 6 وجبات صغيرة حتى لا تتعرض المرأة للقيئ، ولكي يستفيد الجسم بكل العناصر الغذائية الموجودة بتلك الأطعمة. كما يفضل تناول البامية والبروكلي، لكونهما يسهمان في تخفيف حدة ألم الإمساك باعتبارهما من الخضروات الغنية بالألياف.

وأوصى بالتخلي عن تناول كميات كبيرة من السكريات، لكونها تسهم في الإصابة بالإمساك، وتزيد فرص الإصابة بالسكري أثناء الحمل، مما يشكل خطرا على المرأة والجنين.