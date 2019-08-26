6 أطعمة تسبب انتفاخ العين.. و4 تخلصك منها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل نمت ليلة ما واستيقظت في الصباح وجدت انتفاخًا غير مرغوب فيه حول عينيك وتساءلت لماذا؟ بصرف النظر عن قلة النوم، يمكن أن يكون الطعام الذي تتناوله هو السبب.

إليك بعض الأطعمة التي تسبب انتفاخًا للعين بحسب ما ذكر موقع " Bright Side" الأمريكي:

1- الأغذية المعلبة، مثل الحمص والفاصوليا السوداء لاحتوائهما على الكثير من الصوديوم المستخدم في عملية التعليب، ما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية والعينين المنتفخة، لذلك، قبل الأكل أو الطهي، اشطفها جيدًا لإزالة الصوديوم الزائد.

2- تنتمي الطماطم إلى مجموعة نباتات الباذنجان التي تحتوي على سولانين الذي يسبب الالتهاب والانتفاخ، لذلك إذا كنت تجد عيونك منتفخة دومًا فلا تتناول الطماطم، إذا تلاشى الانتفاخ فقد حددت السبب.

3- إذا كنت تعاني من حساسية من القمح أو الشعير أو الجاودار، أو إذا كنت تعاني من عدم تحمل الجلوتين، فقد يؤدي تناول أي شيء مصنوع من هذه الأشياء إلى الانتفاخ. في هذه الحالة، يتعين عليك قول وداعًا للمنتجات القائمة على القمح وإيجاد بدائل أخرى.

4- أما إذا كنت واحدا من بين 65 و70٪ من سكان العالم البالغين الذين لا يحبون منتجان الألبان حسب أحد التقديرات، فعليك الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ.

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5- السكر واحد من أكثر الأطعمة الالتهابية التي يمكن تخيلها، والذي يسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم، ولكن حول العينين يكون أكثر وضوحا؛ لأن الجلد هناك رقيقًا وعرضة للتورم، والحد من السكر أو تجنبه تماما له العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

5- أيضا الفلفل الحار من عائلة الباذنجان، لكن بصرف النظر عن السولانين، فإنها تحتوي أيضًا على مركب يمكن أن يتسبب في حرق الأنسجة والتهابها. ويمكن أن يحدث هذا الالتهاب بسهولة حول عينيك.

- أطعمة تمنع انتفاخ العيون

1- البقدونس يساعد الكلى في التخلص من السوائل الزائدة من الجسم. لذا، إذا كنت تجد عيونًا منتفخة بانتظام في الصباح، فحاول تضمين ذلك في وجبتك.

2- إذا كانت أكياس العين تمثل مشكلة منتظمة بالنسبة لك، ابدأ في تناول دقيق الشوفان على الإفطار؛ لأن انتفاخ العين يمكن أن يكون سببه الإمساك، والشوفان غني بالألياف ويساعد في تخفيف حركات الأمعاء، وبالتالي يقلل من الانتفاخ.

3- الأفوكادو يساعد في إزالة انتفاخ العين عن طريق تطبيقها خارجياً. قطع شرائح الثمرة، وضعها فوق عينيك، واتركها هناك لمدة 10 دقائق تقريبًا. كمأ أنه يزيل الهالات السوداء التي تكون بسبب نقص في فيتامين K والأفوكادو غني بهذا.

4- وضع شرائح الخيار المبردة على عينيك، هو وسيلة رائعة لراحة عينيك المتعبة وإزالة الانتفاخ أيضًا. اترك الشرائح لمدة 15 دقيقة.