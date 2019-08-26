"تحلم بزيارة أوروبا؟".. إليك أرخص 10 مدن هناك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تربعت مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا تصنيف المدن الأقل كُلفة في أوروبا، كأرخص مكان لقضاء عطلة، وفقًا لدراسة أجرتها " TravelSupermarket"، ونقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وصنّف مؤشر Best Value Index متوسط السعر متضمنًا الرحلات والإقامة ووجبة من ثلاثة أصناف في مطعم متوسط، حيث تبلغ كلفة ليلتين في فيلنيوس 111 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، وحازت بوخارست على المركز الثاني مقابل 115 جنيهًا إسترلينيًا، بينما جاءت هامبورج في المركز الثالث بـ151 جنيهًا إسترلينيًا.

وشمل التصنيف أيضًا أغلى المدن في أوروبا ضمن الاستفتاء نفسه، فتصدّرت مدينة دوبروفنيك الكرواتية في الأعلى تكلفة بـ334.52 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد لمدة ليلتين، تبعتها ريكيافيك بكلفة 293.99 جنيهًا إسترلينيًا ثم إسطنبول مقابل 279.01 جنيهًا إسترلينيًا.

تقول إيما كولثورست، المتحدثة باسم "ترافيل سوبر ماركت Travel Supermarket"، إن تكلفة المعيشة عامل مهم في تحديد وجهة الإجازة، حيث تضم قائمة الأرخص مدن في أوروبا الشرقية مثل صوفيا وكراكوف، بالإضافة إلى بورتو ولشبونة في البرتغال وفالنسيا في إسبانيا، حيث تكاليف الطعام والشراب أقل بكثير منها في المملكة المتحدة وبرلين وهامبورج في ألمانيا.

يستعرض لكم "الخليج 365" قائمة أرخص 10 مدن في أوروبا، مع تكاليف قضاء ليلتين شاملتين الرحلات وتناول 3 وجبات والإقامة:

فيلنيوس - ليتوانيا: 111.23 جنيه إسترليني

بوخارست - رومانيا: 115.39 جنيه إسترليني

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هامبورج - ألمانيا: 151.98 جنيه إسترليني

بلفاست - إيرلندا الشمالية: 158.92 جنيه إسترليني

تورينو - إيطاليا: 161.25 جنيه إسترليني

برشلونة- إسبانيا: 167.22 جنيه إسترليني

برلين - ألمانيا: 169.97 جنيه إسترليني

ميلان - إيطاليا: 171.24 جنيه إسترليني

مدريد - إسبانيا: 173.41 جنيه إسترليني

صوفيا - بلجاريا: 174.73 جنيه إسترليني