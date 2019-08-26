كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 07:39 مساءً - قبل خريف 2019، على بشرتكِ أن تكون مستعدة جيدًا لاستقبال تغيّرات الطقس المختلفة، والانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة، ومن أكثر المناطق التي تتعرض للتشقق بالطبع طوال الصيف هي بشرة قدميكِ، بخاصة مع ارتداء الأحذية المفتوحة طوال الوقت.



ولكي يأتي الخريف مع قدم ناعمة بمظهر أنثوي كما ترغب أيّ صبيّة، إليكِ ماسكات لعلاج تشقق القدمين قبل خريف 2019.



السكر البني مع زيت الزيتون والليمون

السكر البني مع زيت الزيتون والليمون



- ربع كوب من السكر البني

- نصف ليمونة

- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

- أكياس بلاستيكية



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وافركي بها قدميكِ بلطف، يمكنكِ هنا استخدام حَجر القدم.

اتركي الخليط على قدميكِ، لساعات عدة، وغلّفيه بأكياس النايلون.

اشطفي قدميكِ بالماء الدافىء، وكرري هذه العملية مرة أسبوعيًّا لتقشير الجلد الميت، والحصول على قدم ناعمة خالية من التشققات.



ماسك ملح البحر مع زيت جوز الهند والغليسرين

ماسك ملح البحر مع زيت جوز الهند والغليسرين



- 3 ملاعق كبيرة من ملح البحر

- 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

- ملعقة صغيرة غليسرين



اِنقعي قدميكِ أولًا بالماء الدافىء لمدة نصف ساعة لكي يصبح الجلد رطبًا.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض وضعيها على بشرة قدميكِ.

من الممكن ان تستخدمي أكياسًا بلاستيكية، واتركي الخليط لمدة نصف ساعة أخرى.

عند شطف قدميكِ بالماء، استخدمي حجر القدم، لإزالة الجلد الميت.

اُحرصي على عمل هذا الروتين مرة أسبوعيًّا للتخلص من تشققات القدم ومنعها نهائيًّا.



روتين العناية بالقدم قبل النوم

روتين العناية بالقدم

- يفضل عمل مساج ولو بسيط قبل النوم للقدم، لتنشيط الدورة الدموية، والحصول على المظهر الوردي للقدم.

- استخدمي زيت جوز الهند لأنّ له رائحة منعشة، وضعيه على القدم قبل النوم.

- أو استبدلي الزيت بسائل الغليسرين من دون رائحة، واتركيه طوال الليل على قدميكِ.

إقرئي أيضاً

ماسك الفواكه على البشرة.. ستدهشك النتيجة بعد تطبيقه

زيوت أساسية ابحثي عنها في تركيبة سيروم الوجه

مقشر البطيخ لشفاه خالية من الجفاف والتشقق