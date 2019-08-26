أفضل كريمات الترطيب الملوّنة لجميع أنواع البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 07:39 مساءً - تعتبر الكريمات المرطبة البديل الأنسب لكريم الأساس بالنسبة إلى السيدة التي تبحث عن سحنة متجانسة مع مظهر طبيعي في الوقت نفسه. فهي تتميّز بتكريبتها الخفيفة واللطيفة على البشرة، تغطي الشوائب البسيطة وتمنح البشرة لوناً موحّداً وجذاباً دون أن تخلّف طبقة سميكة وبارزة.

في ما يأتي أفضل أنواع الكريمات المرطّبة التي قدّمتها الدور العالمية:



1-Lancôme Skin Feels Good

Lancôme Skin Feels Good



يأتي هذا الكريم من لانكوم بتركيبة ناعمة تمنح بشرتك وهجاً وإشراقاً لا مثيل لهما. وهو غنيّ بالمكوّنات المرطّبة وفي مقدّمتها مستخلص المورينغا وحمض الهيالورونيك.



2-MAC Lightful C+Coral Grass Tinted Cream SPF30

MAC Lightful C+Coral Grass Tinted Cream SPF30



يمكن استخدام هذا الكريم من ماك كبرايمر أيضاً، يحمي البشرة من أشعة الشمس والعوامل الخارجية ويزيدها إشراقاً ونضارة بفضل احتوائه على الفيتامين C ومستخلص عشب مرجاني مهدئ. كما يساعد في التحكّم بنسبة الزيوت المفرزة ومعالجة الاحمرار. وهو مناسب لجميع أنواع البشرة.



3-YSL Touche Eclat All-In-One-Glow

YSL Touche Eclat All-In-One-Glow



بتركيبة غنيّة بالفيتامين E، يساعد كريم الترطيب الملوّن من إيف سان لوران على تغذية البشرة ومنحها ملمساً حريرياً طيلة النهار، بالإضافة إلى لمسة الإشراق التي يتركها عليها.

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4-Bobbi Brown Nude Finish Tinted Moisturizer SPF15

Bobbi Brown Nude Finish Tinted Moisturizer SPF15



هو واحد من أفضل كريمات الترطيب الملوّنة بالنسبة إلى اللواتي يعانين من مشكلة جفاف البشرة. يحتوي على زيت الجوجوبا وحمض الهيالورونيك.



5-Charlotte Tilbury Unisex Healthy Glow

Charlotte Tilbury Unisex Healthy Glow



يأتي هذا الكريم من شارلوت تيلبوري بتركيبة مغذية تعتني بالبشرة والمكياج في وقت واحد. فهو يحتوي على مكوّنات مرطّبة ومكافحة للشيخوخة مثل الجلسرين، اليوريا، وألانين، كما أنه يساعد في الحصول على مكياج مشرق وثابت.



6- Nars Pure Radiant Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Nars Pure Radiant Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen



يزيد من إشراق البشرة ويمنحها لوناً متجانساً وملمساً ناعماً. يأتي هذا الكريم من نارس بتركيبة لطيفة على البشرة يسهل امتدادها، وهو غنيّ بمكوّنات التخمير بروبيوتيك والمستخلصات النباتية الغنية بمضادات الأكسدة.



7-bareMinerals Complexion Rescue

bareMinerals Complexion Rescue



يأتي بتركيبة ناعمة مصنوعة من المكوّنات الطبيعية يوفر تغطية كاملة للبشرة ويحميها من أشعة الشمس. غنيّ بخلاصة جوز الهند، الذي يساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من التشقّقات. وهو مناسب جداً لصاحبات البشرة الجافة والحساسة.

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