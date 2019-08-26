ألوان مناكير ستعشقينها هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 07:39 مساءً - استعدادًا لـ خريف 2019 بدأت الكثير من صيحات الجمال المختلفة بالظهور، فلكل موسم أجواؤه الخاصة التي تميزه، سواء كان بـ صيحات المكياج، أو بألوان صبغات الشعر، أو بطلاء الأظافر العصري.



ولكي تتألقي في الخريف المقبل بأجمل ألوان طلاء الأظافر، جمعنا لكِ منها الكثير من الألوان المختلفة من أشهر الماركات لتختاري منها ما يناسبكِ.



Green Nail Polish من Missha



من خلال الفرشاة التي تعمل بلمسة واحدة ، فإن طلاء الأظافرالأخضر من ميشا غني بالألوان واللمعان.

طلاء الأظافرالأخضر من ميشا تجدينه على المول بسعر 27.43 ر.س



Impulsive Light Purple من Kryolan

طلاء الأظافر باللون البنفسجي من كريولان تجدينه على المول بسعر 73.13 ر.س



طلاء الأظافر باللون البنفسجي من كريولان يمكنك توسيع رؤيتك الإبداعية إلى أطراف الأصابع من خلال طلاء الاظافر عالي الجودة. هذه المجموعة من الظلال النابضة بالحياة والحيوية تكمل كل ابتكار المكياج. هذه ألالوان شديدة التحمل ومقاومة للرقائق وهي تساعدك للحصول على لمسة نهائية مثالية.



اللون الكحلي الداكن من Chanel Le Vernis in Bleu Trompeur

اللون الكحلي الداكن من Chanel Le Vernis in Bleu Trompeur



من الألوان التي سوف تتألقين بها هذا الخريف، هو الأزرق الكحلي، والذي يناسب أكثر صاحبات البشرة البيضاء، مناسب لكِ مع معاطف هذا الخريف التي تحمل درجات الألوان نفسها، أو معطف أبيض بلمسة مترفة.

ويمكنكِ كذلك تطبيقه مع أحمر الشفاه الوردي، وظلال الجفون باللون الأزرق.

Advertisements



النود الأنثوي من Sally Hansen Color Therapy Nail Polish in Blushed Petal

النود الأنثوي من Sally Hansen Color Therapy Nail Polish in Blushed Petal



هذه الدرجة الناعمة والأنثوية من سالي هانسين Sally Hansen سوف تبدو غاية في الأناقة، الأهم هو أن تختاري هذه الدرجة تحديدًا، مناسبة لكل ألوان بشرة الصبايا، وتجعل يديكِ تبدوان بلون فاتح.



الفوشي الكريمي من Tom Ford Beauty Nail Polish in African Violet

الفوشي الكريمي من Tom Ford Beauty Nail Polish in African Violet



الطقس البارد لا يعني أن تعتمدي ألوانًا داكنة طوال الوقت، بل يمكنكِ إضفاء أجواء من المرح كهذا اللون الفوشي من مجموعة توم فورد، بألوانه الفاقعة التي تبدو جذابة بخاصة لصاحبات البشرة السمراء، طبقيه أفضل بأوقات السهرات مساءً.



الأخضر العشبي من Essie Nail Polish in Off Tropic

الأخضر العشبي من Essie Nail Polish in Off Tropic



من منا لا يحب ألوان العشب بعد المطر، هذا اللون الاخضر الداكن يبدو مميزًا وخلابًا، يمكنكِ تطبيقه على أظافركِ بهذه الدرجة من Essie، يمنحكِ مظهرًا جريئًا وقويًّا، للمرأة صاحبة الشخصية القوية.

إقرئي أيضاً

الأكريليك أو الجل: أيهما أفضل لأظافرك؟

الفاكهة تطبع آخر صيحات مناكير الاظافر

أجمل ألوان مناكير البشرة السمراء