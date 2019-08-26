"انتحر واعتزل زي إليسا".. حليمة بولند تعلق على "ارتباطها بملياردير كويتي"

"الرحمة نواف، شو اعمل، انتحر، واتخذ قرار مثل إليسا"، كان هذا أول تعليق من الإعلامية الكويتية حليمة بولند، على الشائعات التي أكدت ارتباطها بالملياردير الكويتي فواز مبارك عبدالعزيز الحساوي، وأنّه قدّم لها توكيل بممتلكاته الخاصة، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات".
وتابعت بولند خلال مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة سيد نواف، وهو أحد مشاهير اليوتيوب: "ملتزمة الصمت حتى الآن، شنو هالقذارة والإشاعات والكلام، وتحس من قوة الكذبة إن هناك شيئًا تأخر عليك".
وكانت شائعات انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا والمواقع، بوجود توكيل من الملياردير فواز مبارك عبدالعزيز الحساوي، للإعلامية الكويتية للتصرف في ممتلكاته الخاصة، ما فسره البعض على أنّهما تزوجا سرًا أو كانت تربطهما علاقة خاصة.
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