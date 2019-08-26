"تسبب سرطان القولون".. دراسة حديثة تحذر من المضادات الحيوية

أوضحت نتائج دراسة بريطانية جديدة أن خطر الإصابة بسرطان القولون يزيد كلما زاد استخدام المضادات الحيوية، وأفادت تقارير منظمة الصحة العالمية، أن جرعات المضاد الحيوي قد تزايد تناولها بين عامي 2000 و2010 بنسبة 35%، لتصل إلى 70 بليون جرعة سنويًا، ونشرت نتائج الأبحاث في دورية "جت" المتخصصة في الدراسات الطبية للقولون، واعتمدت على البيانات الصحية في بنك المعلومات الطبية لـ11.3 مليون إنسان في بريطانيا، خلال الفترة بين عامي 1989 و2012.
كما توصلت الأبحاث إلى أن نسبة المصابين بسرطان القولون الذي سبق لهم تناول المضاد الحيوي تراوح بين 69% و71%، خلال السنوات الـ8 السابقة للإصابة.
وعند دراسة النتائج وتحليلها تبين أن تناول الـ"بنسلين" المتواجد في المضادات الحيوية يرتبط وبقوة بارتفاع نسبة خطر الإصابة بسرطان القولون.
ويرجع ذلك إلى نوعية البكتيريا التي يستهدفها المضاد الحيوي ويقضي عليها، حيث تقتل المضادات الحيوية الكثير من البكتيريا المفيدة أثناء محاربتها للجراثيم مما يؤثر على صحة القولون بالسلب، ويعرضه لخطر الإصابة بالسرطان.
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