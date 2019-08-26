غادة عبدالرازق تثير الجدل بـ"هوت شورت": "احترمي سنك بقيتي جدة"

بـ"هوت شورت جينز" و"توب" رمادي اللون مزين برسومات متعددة الألوان، أثارت الفنانة غادة عبدالرازق الجدل في أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ ظهرت بإطلالة صيفية قصيرة، دون ذكر مكان وجودها أو تدوين تعليق عما نشرته.

وتفاعل متابعوها مع الصورة التي حصدت خلال 60 دقيقة أكثر من 27 ألف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، أبرزها: "عيب عليكي اللبس ده إنتي بقيتي جدة، أنا بعشق غاده عبد الرازق، بس هو انتي صغيرة عشان تلبسي كده، كل واحد حر في لبسه، ويا ريت تحترمي سنك".

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وقبل 4 أيام خضعت غادة لجلسة تصوير جديدة بإطلالتين، ارتدت في الأولى بدلة "كاروهات" زيتي اللون، وفي الأخرى بدلة رصاصي مع "توب" ذهبي لامع.