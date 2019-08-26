عقب إيقاف ريهام سعيد.. إنجي وجدان لـ"الوطن": "نيتها كويسة بس عبرت غلط.. وأؤيد قرار إيقافها"

علقت الفنانة إنجي وجدان، على الإجراءات التصعيدية التي اِتخذت ضد حلقة ريهام سعيد، ومهاجمتها لأصحاب الوزن الزائد، ووصفهم بـ"العبئ" على الدولة، قائلة: "أنا مؤيدة للقرار ده، لأن الإعلامي لازم يعرف بيوجه كلامه إزاي ولمين".

وتابعت إنجي في حديثها لـ"الوطن"، أنها لا تقصد الهجوم على ريهام سعيد تحديدا، ولكنها تحارب التنمر كعادتها، كما أنها اِنزعجت شخصيا من أسلوبها الهجومي في الحديث عن المصابين بالسمنة، التي تعد الفنانة إحداهن، على حد وصفها، خاصة أنها تعرضت للعديد من التعليقات الجارحة بسبب وزنها خلال مراحلها العمرية المختلفة، أخرها خلال فترتي الحمل والولادة، اللاتي اكتسبت خلالهما المزيد من الوزن الزائد بشكل ملحوظ.

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على الرغم من إنزعاجها من أسلوب الإعلامية، إلا أنها لا تُشَكك في هدفها، لتحفيز الجمهور على خسارة الوزن، موضحة: "أنا واثقة من صدق نية ريهام، وإنها عايزة الناس تخس، لكنها قالتها بطريقة مؤذية، أنا ضد التجريح وكسرة النفس"، مؤكدة أنها تتلقى مئات الرسائل من فتيات صاحبات أوزان زائدة يرغبن في الانتحار، بسبب سماعهن لسخرية وهجوم مشابه لما قالته "ريهام" في حلقتها، في الوقت الذي يمكن فيه تشجيعهن بطريقة إيجابية، وأضافت: "لازم نديهم أمل، ونخليهم يحبوا نفسهم، بدل ما الهجوم يجي معاهم بطريقة عكسية ويحبطوا، ويدموا نفسيا".

وعن التفاعل الكبير برسالتها لريهام سعيد، لافتت الفنانة إلى أن توقعت ما حدث، لأن منشوراتها السابقة حول السمنة والدعوة لتقبل الذات حظيت باهتمام واضح من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدعوا باستمرار لتقبل الذات، وعدم التأثر بالأحاديث السلبية للآخرين، مشيرة إلى أنها لا تدعو للسمنة أو اكتساب الوزن، ولكنها تطالب الآخرين بعدم الإحباط من التنمر والسخرية بسبب هيئتهم، والسعي لتحسين أجسادهن برضا وقناعة.

وجهت "إنجي" رسالة إلى الإعلامية عبر "الوطن"، قائلة: "مش معنى إنك سمعتي كلام جراح عن وزنك، خلاكي تفوقي زي ما حكيتي، إن الكل هيبقى زيك، لازم تدركي كويس إن مش كل المشاهدين زي بعض".

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قررت استكمال التحقيق في شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد الأسبوع المقبل، واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.