قبلتان في الـG7.. واحدة من ترامب لزوجة ماكرون والثانية من ميلانيا لـ ترودو

على هامش اليوم الثاني من أعمال قمة مجموعة السبع G7 المنعقدة في جنوب غرب فرنسا، رصدت وسائل إعلام عالمية "مفارقة طريفة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، خلال التقاط صور جماعية لزعماء الدول المشاركة وزوجاتهم قرب المحيط الأطلسي.

ورصدت عدسات كاميرات وسائل الإعلام، تقبيل الرئيس الأمريكي لسيدة فرنسا الأولى بريدجيت ماكرون، عقب دعوتها لها ولزوجها إيمانويل ماكرون، للوقوف قربه.

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وعقب تصرف ترامب، اقتربت ميلانيا من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، وتبادلا قبلتين سريعتين مثلما فعل زوجها، وفقا لـ"روسيا اليوم".

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وافتتح قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى قمة في بياريتز السبت الماضي، يتابعها الرأي العام العالمي بانتباه كبير مترقبا منها حلولا عملية للأزمات التي تهز العالم وفي طليعتها الحرب التجارية وإيران وحرائق الأمازون.