آية قرآنية تصرف الروائح الكريهة والأذى من المنزل.. تعرف عليها

نشرت الصفحة الرسمية على "فيس بوك" للمفتي السابق الدكتور علي جمعة، مقطع فيديو من إحدى حلقاته ببرنامج "الله أعلم"، وهو يجيب على أحد الأشخاص الذين يعانون من التعرض لاستنشاق رائحة كريهة بالمنزل.

وجاء السؤال متضمنًا الآتي: "شخص يشم رائحة كريهة في منزله ولا يعرف السبب وانتقل لـ3 منازل أخرى، ويشم الرائحة ذاتها".

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من جانبه، أوضح المفتي السابق أنّ قراءة آية الكرسي 11 مرة تصرف أذى المخلوقات الأخرى من المنزل، مؤكدًا أنّ تلك الأمور أرشد إليها بعض العلماء السابقين وثبتت نتائجها، رغم عدم وجود نص شرعي بها في الكتاب أو السُنة النبوية.

وأضاف جمعة: "للقرآن الكريم تأثير قوي جدًا"، مستندًا لقوله تعالى: "إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا" (سورة النساء: 76).