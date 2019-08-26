برد الصيف أحد الفيروسات الأكثر انتشارًا بسبب تقلبات الجو ليلًا ونهارًا، فضلًا عن كونه أكثر الأمراض شيوعًا خلال فصل الصيف.

ويلجأ العديد من الأشخاص لبعض الأكلات والمشروبات الطبيعية لعلاجه، بعيدًا عن الأدوية الكيماوية.

وإليكم طرق علاج برد الصيف، حسب ما ذكرها موقع مجلة Reader’s Digest.

طرق علاج برد الصيف

شوربة الدجاج

شوربة الدجاج الساخنة بمثابة مهدئ وعلاج فعال للتخلص من نزلات برد الصيف، لاحتوائها على مضادات للالتهابات.

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اليانسون

اليانسون مهدئ للاحتقان وطارد للبلغم.

الشاي الأخضر

يعزز عمل الجهاز المناعي لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تخفف أعراض نزلات البرد.

الثوم

يساعد في منع نزلات البرد لاحتوائه على مركب أليسين الذي يعزز المناعة.

فيتامين A

يعد فيتامين A حافزا قويا للحفاظ على قوة وسلامة مناعة الجسم، لذا يفضل تناول الأكلات الغنية بهذا العنصر، مثل الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، والكرنب.

الأطعمة الغنية بفيتامين D

توصلت دراسة أجريت في مستشفى ماساتشوستس العام، إلى أنّ انخفاض فيتامين D لدى البعض يجعلهم أكثر عُرضة لاستقبال نزلات البرد، لذا يفضل اقتناء هذا الفيتامين من بعض الأطعمة، مثل الحليب، والحبوب المدعمة.