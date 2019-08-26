"كسرتله مناخيره".. مصرية تضرب زوجها الكويتي والأخير يشكوها

"دخلنا في خلافات عادية كأي خلاف بين الأزواج، وعند اشتداد الأمر اعتدت عليّ بالضرب المُبرح، حتى أُصبت في وجهي".. بهذه الكلمات شكا كويتي زوجته المصرية الجنسية، لاعتدائها عليه في منزلهما بمحافظة حولي الكويتية.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الراي" فإنّ الزوج أُصيب بكسر في الأنف، وبعض الإصابات في الوجه.

وأكد مصدر أمني أنّ الزوج حضر إلى مركز أمني في المحافظة لتقديم شكوى ضد زوجته، وقدّم تقرير طبي يفيد بتعرضه لإصابات في الوجه وكسر في الأنف.

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ولفت المصدر إلى أنّ القضية أُحيلت للتحقيق، وجار ضبط الزوجة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ليست الواقعة الأولى لضرب الزوج من زوجته المصرية

القضية لم تكن الواقعة الأولى التي تُقدم فيها زوجة مصرية على ضرب زوجها، فمؤخرًا كشفت المستشارة هايدي كمال رئيس محاكم الأسرة بالقاهرة والجيزة سابقا، خلال لقائها ببرنامج "كلام البنات" عبر شاشة TeN، عن أغرب قصة واجهتها خلال عملها وهي ضرب زوجة لزوجها أمام أولاده.

وقالت هايدي إنّ أحد الرجال رفع قضية طلاق بسبب "مراته بتضربه وبتبهدله كل يوم"، مضيفة: "سألته مطلقتهاش ليه؟ قالي خايف منها".

وأضافت: "حاولنا مع الست وطلبنا منها (بلاش العنف ضد الراجل) دون استجابة"، وزادت: "قالنا لو هيّ رفعت قضية هتاخد نفقة ومؤخر وفلوس كتيرة، إنّما لو طلقها هو هيدفع فلوس العدة فقط، والزوج كان غضبان جدا عشان كانت بتضربه قدام ولاده".