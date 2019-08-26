حقيقة زواج جوهرة برجل أعمال مصري

أثارت الراقصة جوهرة جدلا واسعا بعد إعلان رغبتها الزواج بأحد رجال الأعمال المصريين حال موافقته.

ونشرت صفحة منسوبة للراقصة جوهرة عبر "فيس بوك"، صورة لشخص يُدعى "علاء حكيم"، مُعلقة عليها: "سأتزوج رجل الأعمال المصري علاء حكيم إذا كنا نتفق الآن، نحن أصحاب جدد، أنا أحبك يا حبيبي".

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بدوره، استنكر حكيم تداول هذه النوعية من الأخبار التي تتعلق بسمعته وحياته الشخصية، نافيًا ما تردد على مدار الساعات الماضية بشأن علاقة تجمعه بـ"جوهرة"، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "غير صحيح الأخبار المتداولة عني في الساعات الأخيرة، وأعتقد أنّ قرار زواجي لن يكون من راقصة مع احترامي وتقديري للجميع"، مؤكدًا أنّ جماعة الإخوان الإرهابية هي التي أطلقت الشائعة.

وبعد نشر جوهرة لهذا المنشور، تفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا شائعات حول وجود نية زواج، أو علاقة تجمع الثنائي.