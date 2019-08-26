القصة الكاملة لوقف تامر أمين عن الظهور إعلاميا: رانيا علواني كانت متفقة معايا

السؤال عن زوجها ودوره بالمنزل معها، وطريقة تعامل الثنائي سويًا، وكيفية إدارتها للعديد من الأعمال بوقت واحد، وما رأي زوجها في هذا الأمر، أمور بات الإعلامي يسأل بها بشكل ساخر خلال فقرته مع الضيفة، تحت عنوان "أنا وحواء" ثار ضدها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين اسئلته.

الفقرة التي جاءت تحت عنوان "أنا وحواء" في برنامج "آخر النهار"، والتي كانت ضيفتها علواني، أثارت العديد من الانتقادات بين رواد التواصل الاجتماعي، فضلا عن شكوى قدمها المجلس القومي للمرأة ضد البرنامج.

قومي المرأة يشكو تامر أمين

وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار، تضمنت الحلقة محل الشكوى، وأوضح المجلس في شكواه، أنّ المذيع تحدّث بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة وأصول المهنية الإعلامية، في حوار اتسم بالسخرية من الضيفة، بسبب تنفيذها العديد من الأعمال، إلى جانب الإساءة التي وجهها إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها، ما يعد إساءة الى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة".

وطالب المجلس في شكواه، باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.

تامر أمين: رانيا علواني كانت متفقة معايا

بدوره، تواصل "هنّ" مع الإعلامي تامر أمين فور صدور بيان المجلس القومي للمرأة، وشكواه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ علّق: "المجلس أكيد مشافش الحلقة كلها، واعتمد على جزء من المقطع على اليوتيوب".

وأضاف أمين: "الحلقة بكل أسئلتها كانت بعلم وترتيب مُسبق مع النائبة رانيا علواني، أنا وضحت في نهاية الحلقة إن الفقرة دي اسمها أنا وحواء، وعلواني كانت مذيعة معايا كمان، وهي مجرد فقرة فانتازيا".

وأتمّ تامر تصريحه لـ"هنّ": "أنا بكن كل الاحترام للمرأة، وللنائبة رانيا علواني، وللمجلس القومي للمرأة".

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التحقيق مع الإعلامي ووقفه عن العمل

وخضع تامر للتحقيق أمام لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، بينما قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، وقف المذيع عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعه القانونية بالقيد في النقابة، وقررت إبلاغ النيابة ضده.

وحصلت "الوطن" على صورة من قرار نقابة الإعلاميين، بوقف تامر أمين عن العمل، لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة في الحلقة التي استضاف فيها رانيا علواني، وفيما يلي صورة القرار.

تامر أمين على أبواب نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعه والعودة للبرنامج

أجرى الإعلامي تامر أمين زيارة إلى مقر نقابة الإعلاميين اليوم، لتقنين أوضاعه والحصول على تصريح مزاولة المهنة، واستئناف تقديم برنامجه في موعده الطبيعي، دون التأثر بقرار الوقف الصادر من قِبل نقابة الإعلاميين أمس.

وأكد تامر لـ"الوطن" اليوم خلال زيارته مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعه، أنّه كان يسعى لتقنين أموره منذ وقت طويل، معللا سبب التأخير بـ"الإجراءات الروتينية في تجهيز الأوراق المطلوبة".