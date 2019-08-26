هيدي كرم تهاجم strong independent women: "عملنا سبع رجالة وخسرنا"

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو مصور شرحت فيه مفهوم امرأة قوية strong independent women.

وظهرت هيدي خلال الفيديو مرتدية فستان قصير باللون اللبني مكشوف الأكتاف وتركت شعرها منسدلًا.

وأرفقت هيدي تعليقًا على الفيديو الذي لم تتخط مدته 41 ثانية: "أسأنا استخدام وفهم مصطلح strong independent women للأسف ده للأسف".

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وقالت هيدي في الفيديو: "أنا ضد مصطلح strong independent women، الراجل مفقدش شيء في الحياة، الست فقدت الدلع والاعتماد على راجل يشيل مسؤوليتها وياخد باله منها ويراعيها، وعملت سبع رجالة في بعض، وفقدت الاهتمام وتقمصت دور السوبر وومن، وده جه على دماغها في الآخر".

تخطى الفيديو الذي نشرته هيدي 75 ألف مشاهدة ومئات التعليقات، أبرزها:" شابوه ليكي أحلى رد والله، الموضوع على حسب شخصية كل ست، بمعنى إن فيه ستات بتحب الشغل والحياة العملية وفعلا ناجحين جدًا في المجال ده، وفي ستات تانية بتحب البيت وبتحب تدلعغ وتدى وقت لأولادها ولبيتها ولعيلتها وبتكره إنها تكون مسؤلة عن المصروفات أو تمضي شيكات على نفسها، أول واحدة تكون شجاعة وتقول رأيها بصراحة في موضوع الستات المسترجلة، وصح والله عندك حق في كل كلمة قولتيها هو ده حال أغلبية الستات في الوقت الحالي".

واحتفت هيدي بافتتاح متحف قصر البارون، بعد أن دعت مؤسسة تراث هليوبوليس سكان مصر الجديدة للمشاركة في متحف نشأة مصر الجديدة بقصر البارون إمبان.