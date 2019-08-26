دراسة تحذر من الرومانسية الزائدة: تسبب التعاسة الزوجية

ذكرت دراسة حديثة نشرتها مجلة علم النفس البريطانية، أنّ الرومانسية الزائدة تؤدي إلى ظهور المشكلات الزوجية، بسبب الملل من الروتين.

وبحسب ما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، كثير من الأزواج يستمرون في علاقاتهم مع الشريك رغم عدم سعادتهم بالرومانسية المفرطة.

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وأوضحت الدراسة أنّ مشاعر الحب تجاه الشريك لا تعني بالضرورة الشعور بالسعادة، وأنّ البقاء مع الشريك بدافع الرومانسية والحب تجاهه قد يكون عاملا مهما في التعاسة الزوجية.

وتابعت الدراسة أنّ ظهور أي مشاعر سلبية من شأنه التأثير على العلاقة بسبب الرومانسية الزائدة، إذ يصعب على الطرفين تقبّل الخلافات مع الشريك، وإن كان أحد الطرفين سعيد في العلاقة والآخر غير سعيد فإن ذلك يؤثر على العلاقة.

وأضافت الدراسة أنّ أي مشاعر سلبية في العلاقة قد تؤدي إلى تعاسة أحد الطرفين إن لم يكن راضيا عن استمراريتها، ويشعر بعدم المقدرة على الانفصال.