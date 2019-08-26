إطلالة كاجوال لـ الملكة رانيا بصورة "زوجها".. وفيفي عبده تعلق

بـ"تيشرت أسود" يحمل صورة زوجها بالزي الرسمي، مزيّنة بإطار من الزهور "القرمزية"، و"جونلة" طويلة فاتحة اللون، أطلت الملكة رانيا زوجة الملك الأردني عبدالله بن الحسين، خلال اجتماعها مع مجموعة مصممين أردنيين.

الإطلالة الكاجوال التي ظهرت بها الملكة رانيا، شاركت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلَقت: "خلال لقاء اليوم مع عدد من المصممين الأردنيين الذين سيشاركون في أسبوع عمان للتصميم هذا العام، وحديث مع فريق العمل المسؤول عن هذا الحدث، للاطلاع على التحضيرات النهائية".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي حصد 140 ألف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، أبرزها: "تسلملي هالطلة والروح الحلوة، الله يديمك تاج على روسنا.. ملكتنا معنى روح الشباب والطاقة الايجابية، والتيشيرت تحفة.. الله يحفظك ملكتنا".

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وبـ"إيموشن" قلوب علقت الفنانة فيفي عبده على منشور الملكة رانيا، للتعبير عن حبها وإعجابها للملكة رانيا.

وكان أثير في الآونة الأخيرة، جدل حول قيمة ملابس الملكة رانيا، ما دفعها لإصدار بيان عبر صفحتها عبر موقع "فيس بوك"، جاء فيه أن الغالبية العظمى من ملابس الملكة إما يتم إعارتها لها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات في تقديراتها التي تنشرها على القيمة السوقية للملابس فقط، ما يخلق انطباعا خاطئا ومخالفا للواقع.

وأثارت ملابس الملكة رانيا الجدل مؤخرا، ما دفعها لإصدار بيان عبر صفحتها على "فيس بوك" لتوضيح ما تردد من أقاويل، جاء فيه: "الغالبية العظمى من ملابس الملكة إما تعار لها من قبل دور الأزياء أو تُقدم كهدايا، أو تُشترى بأسعار تفضيلية مخفضة".