النساء يتخلين عن غموضهن مع حقيبة اليد الشفافة

القاهرة - لايف ستايل
يتعلق جانب كبير من جمال المرأة، بغموضها وعدم التنبؤ بما يدور في عقلها، لذلك تحب المرأة من خلال الأزياء، أن تعكس دائما هذا الغموض حتى تثير الفضول دائما.
ويبدو أنه خلال هذا العام، ستتخلى النساء عن غموضهن فيما يتعلق بحقيبة اليد، التي تضم دائما محتويات تعبر عن شخصية المرأة، وذلك بعد ظهور الحقائب الشفافة.
ظهرت هذه الموضة، على نطاق ضيق في 2017، كما ظهرت في عرض ربيع وصيف 2018 لمجموعة "شانيل"، لكنها لم تلق انتشارا أوسع مما هو الحال الآن.
ولذلك نقدم لكِ مجموعة مميزة من هذه الحقائب نشرتها مجلة روتانا، لتتألقي بها خلال هذا الصيف.
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