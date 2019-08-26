الأخضر الفيروزي موضة مناسبات وسهرات 2019

القاهرة - لايف ستايل
إذا كنتِ تبحثين عن الإطلالة المميزة والأنيقة أثناء الحضور في المناسبات والسهرات الصيفيةفيمن المؤكد أنكِ ستبحثين عن كل ما هو جديد ومميز في عالم الموضة.
وبحسب ما ذُكر عن مجلة إن ستايل العالمية المُتخصصة في عالم الموضة والجمال أوضحت أن لون الأخضر الفيروزي من الألوان الزاهية والمناسبة للظهور في المناسبات والسهرات خاصة مع صاحبات البشرة الخمرية.
وأشارت إلى أن هذا اللون يُمكن تنسيق الأحذية ذات الكعب العالي المزينة بالألوان الذهبي آو الأسود.
جمعنا لكن مجموعة متنوعة من الصور من خلال هذا الألبوم للتعرف على كل ما هو جديد في عالم الموضة
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