الأخضر الفيروزي موضة مناسبات وسهرات 2019

إذا كنتِ تبحثين عن الإطلالة المميزة والأنيقة أثناء الحضور في المناسبات والسهرات الصيفيةفيمن المؤكد أنكِ ستبحثين عن كل ما هو جديد ومميز في عالم الموضة.



وبحسب ما ذُكر عن مجلة إن ستايل العالمية المُتخصصة في عالم الموضة والجمال أوضحت أن لون الأخضر الفيروزي من الألوان الزاهية والمناسبة للظهور في المناسبات والسهرات خاصة مع صاحبات البشرة الخمرية.

وأشارت إلى أن هذا اللون يُمكن تنسيق الأحذية ذات الكعب العالي المزينة بالألوان الذهبي آو الأسود.

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جمعنا لكن مجموعة متنوعة من الصور من خلال هذا الألبوم للتعرف على كل ما هو جديد في عالم الموضة

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