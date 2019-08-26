تعرفي علي إطلالات فاشينيستا الخليج أثناء السفر

السفر قد يفرض نفسه في كثير من الأوقات، ويحتّم علينا ارتداء بعض الملابس المختلفة، كالقطع الشتوية بسب اختلاف درجات الحرارة، أو اعتماد اطلالات مميزة على البحر، أو ارتداء تصميمات أكثر جرأة.

وبأوقات سفركِ المختلفة، يمكنكِ عزيزتي المحجبة أن تفكري بكل هذه الستايلات، لاطلالة مميزة وغير معتادة، مناسبة لتجوالكِ، وتحركاتكِ الكثيرة، وبالوقت نفسه تبدين غاية في الأناقة في صوركِ التذكارية.

والفاشينيستات يدركن هذه القاعدة جيدًا، وقد لاحظنا تغيّرًا بسيطًا في اطلالات البعض منهنّ أثناء السفر للبلاد المختلفة، مع وجود أفكار وتنسيقات مريحة وبسيطة للسفر.



اعتدنا أن نشاهد المدونة الخليجية تيم الفلاسي بالعبايات غالبية الأوقات، إلا أنّ هذا الأمر تغيّر بعض الشيء خلال رحلاتها المختلفة، كاطلالتها بالتنورة الطويلة باللون الأخضر العشبي، مع البلوزة الشيفون الشفافة.

وقد تغيّر مع اللوك أيضًا ألوان الحجاب مع لفاته المختلفة، فعادة ما كانت تعتمد تيم على الحجاب باللون الأسود ليناسب عباياتها المختلفة، لكنها غيرت قليلًا مع هذه الاطلالات بلفة الحجاب المربوط للخلف، بألوان مبهجة تناسب رحلات الصيف.



لم نتوقع وجود تغيير كبير باطلالات الفاشينيستا آسيا باطلالتها خلال السفر، لأنها بالأساس تعتمد على الستايل الجريء والعصري، وقد لفتتنا بأجدد اطلالاتها أثناء سفرها بتصميم غاية في الأناقة، إذ ارتدت آسيا فستانًا طويلًا بدرجة سماوية، نسقت معه كارديغان طويلًا أبيض شفافًا، مع حذاء الميول الأبيض، وحزام الخصر التايغر الأنيق.



اختلاف درجات الحرارة للبلاد يحتم علينا اعتماد صيحات شتوية أثناء السفر، كاطلالة دلال الدوب بالمعطف الكاروهات الأنثوي، مع الجينز والتوب الأبيض، وهو ما ننصح به أيّ صبية بأن تحمل معها دائمًا قطعًا من هذه النوعية بشنطة السفر.

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لاحظنا أنّ كثيرًا من مدونات الموضة يعتمدن الفساتين الصيفية المختلفة أثناء سفرهنّ، بخاصة وإن كانت الوجهة البحر، مع ألوان مميزة ومبهجة، وأحذية الميول المفتوحة، والحجاب القطني، كهذه الاطلالة من فطامي بو حمد.

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