احذر "المخاطر الخفية".. 8 أشياء تبدو آمنة لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تزداد حماسة الآباء مع أطفالهم عندما يتعلق الأمر باللعب سواء داخل أو خارج المنزل، لكن هل تعلم أن الأمور التي تقوم بها مع أطفالك أو الأماكن التي تبدو لك أنها آمنة قد تحفوها مخاطر خفية؟ مثلا يُصاب الطفل بسقوط من مقعد مرتفع كل ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

نرصد لكم تلك الأشياء التي قد تبد آمنة لأطفالكم لكن في الواقع يمكن أن تكون محاطة بالمخاطر، وفق ما ذكر موقع " Bright Side":

1- ممارسة الرياضة الخطرة

هناك العديد من المزايا لممارسة الأطفال الرياضة، ولكن هناك أيضًا قائمة محددة من الألعاب ذات التأثير العالي والتي يمكن أن تكون خطرة عليهم، ومنها فنون القتال المختلطة والملاكمة والمصارعة وكرة القدم الأمريكية، لأنه بحسب أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور بينيت أومالو، يتلقى الطفل خلال هذه الرياضيات، ضربات متعددة على الرأس، وتنطوي على خطر التعرض لتلف في الدماغ، وفقًا لأطباء الأعصاب.

أيضًا، يمكن أن تسبب الأنشطة عالية التأثير ضغطًا كبيرًا على العمود الفقري وارتفاع ضغط الدم ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

2- السماح لهم بالجلوس في وضع W

يعد موضع W طريقة شائعة حقًا يختارها الأطفال للجلوس عند اللعب على الأرض خاصةً لأنها مريحة. ويمكن أن يؤثر هذا الوضع بشكل كبير على نمو الطفل في مفاصل ساقه وعظام الفخذ، ويضعف عضلات الجذع، ويضع ضغطًا إضافيًا على الظهر والرقبة والكتفين.

3- قضاء الوقت أمام الشاشات

يقضي الأطفال المزيد والمزيد من الوقت أمام الشاشات، وخاصة أمام لعبتهم الإلكترونية المفضلة، لكن يحذر الأطباء الآباء من تقليل "وقت الشاشة" قدر الإمكان بسبب الضوء الأزرق، وهو جزء من الضوء الضار الذي تنبعث منه هذه الشاشات.

والتأثيرات الشائعة للتعرض المفرط للضوء الأزرق، هي الصداع وآلام الرقبة والكتف والعينين الجفافين أو المتهيجين، وأيضًا لها تأثيرات نفسية مثل انخفاض مستوى التركيز ومدى سوء السلوك، إضافة إلى أنه يؤثر أيضًا على نومهم ودورة استيقاظهم، ما يجعلهم يشعرون بالتعب والإرهاق.

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4- التزلج وطفلك في حضنك

يعتقد معظم الآباء أنه من الأفضل النزول على الزحليقة مع أطفالهم في حضنهم، لكن هذا يمثل خطرا خفيًا يمكن أن يسبب كسور في الساق لدى الأطفال.

كما أوضح طبيب الأطفال الدكتورة ديان أرناؤوط، فإن وزن الوالد يدفع كل شيء إلى أسفل بسرعة أعلى، لذلك في حالة خروج أي جزء من حذاء الطفل أو ذراعه من الشريحة، يمكن أن تتحول الساق أو الذراع إلى الكسر.

5- الوقوف على الكراسي

أحد أكثر الأسباب شيوعًا لإصابات الأطفال، والسقوط من الكراسي العالية، السبب الرئيسي لصدمات الرأس والارتجاج.

في الولايات المتحدة وحدها، يصاب طفل من مقعد مرتفع كل ساعة، وهذا هو السبب في أن الأخصائيين ينصحون أولياء الأمور بربط أطفالهم في كراسي تناول الطعام، وعدم السماح لهم بالوقوف، وأيضًا الإشراف عليهم دائمًا.

6- اللعب في التراب

الحفر واللعب في الأماكن المتسخة ضار للغاية للأطفال، إذ تحتوي التربة العارية على الرصاص ذات التأثير الخطير على صحتنا، غير أنه معدن سام يمكن أن يسبب تلف في الدماغ ومشاكل مدى الحياة.

7- القفز على الترامبولين

جهاز القفز المضحك ضارًا جدًا بالأطفال خصوصًا إذا كان في المنزل؛ لأنه وفقًا لتعليمات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال فإن الإصابات الناجمة عن القفز عليها تحدث في كثير من الأحيان، وتشمل عظام مكسورة وإصابات في الرأس مثل الارتجاج والصدمات القاسية التي يمكن أن تؤدي إلى تلف دائم في الدماغ وحتى الموت.

8- ركوب الدراجة دون خوذة

ركوب الدراجات أحد الأنشطة المفضلة للأطفال لأنه يمنحهم شعورًا بالاستقلالية والحرية والمرح، وارتداء الخوذة القاعدة الأولى للسلامة لأنه يحمي الرأس في حالة السقوط، وتمنع إصابات الدماغ والصدمات الشديدة، ومن المهم أيضًا ألا تدع طفلك يركب دون مراقبة، يمكن أن يكون ركوب الدراجات نشاطًا عائليًا رائعًا.