في الصيف.. طريقة تحضير آيس كريم بالخوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: في الأجواء الحارة تفضلين عمل آيس كريم شهي ومنعش لأسرتك؟ نقدم لكِ وصفة الآيس كريم بالخوخ، حسبما جاء بموقع "كوكباد": - مقادير آيس كريم بالخوخ. - كريم شانتيه مضروب. - مياه الخوخ "عصير الخوخ". Advertisements - 8 حبات خوخ كمبوت. طريقة تحضير آيس كريم بالخوخ: يضرب الكمبوت فى الخلاط، يوضع على الكريمة. - يوضع فى الكاسات ويدخل الفريزر ثم يُقدم.

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