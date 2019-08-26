تحذير من تكوين مواد مسرطنة عند شِواء اللحوم على الفحم.. إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

من منا لا يعشق اللحوم المشوية، على الفحم، حيث تمتلك طعما خاصا وفريدا؟

في الأونة الأخيرة أثارت اللحوم المشوية الجدل؛ بسبب ما إذا كانت تسبب السرطان، وهل تساهم ظهور المرض الخبيث؟

ويحذر خبراء التغذية من أنه عند طهو اللحوم عند درجة حرارة عالية، فإن الأحماض الأمينية والسكريات والكرياتين تتحول إلى مواد ضارة، وتشكل عناصر مسرطنة.

وينسحب هذا التحذير أيضا، بحسب الخبراء، على اللحوم المقلية، وكذلك المطبوخة في درجات حرارة عالية، إذ تسهم في رفع خطر الإصابة بالسرطان.

ويشير الخبراء أن هذا خطر الإصابة بمرض السرطان يتضاعف إذا كانت اللحمة مشوية على آلات الشواء الكهربائية أو الفحم، وفق ما نقل بموقع "SkyNews" عربية عن موقع "ستاندرد ميديا".

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فعندما تتساقط الدهون الذائبة من اللحم على النار محدثة لهبا متطايرا ودخانا منبعثا، فإن ذلك يؤدي إلى تصاعد الهيدروكربونات التي تلتصق باللحوم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

نصائح وحلول

لكن، هل هناك طريقة لتجنب هذه المخاطر أو تقليلها من دون التضحية بمتعة حفلات الشواء، التي عادة ما تجمع الأصدقاء والعائلة وتعتبر وقتا للمتعة والمرح.

يقول خبراء التغذية إن ذلك أمر ممكن من خلال نقع اللحم قبل شيّه، وطهوه في درجات حرارة منخفضة، والحرص أثناء الشيّ على توجيه اللهب والدخان بعيدًا قدر الإمكان، بحيث لا يتخلل اللحم.

كما ينصح الخبراء برفع حامل الشواء لتجنب احتراق اللحم باللهب، وكذلك تقليل كمية الدهون في اللحم التي يؤدي ذوبانها عادة إلى الكثير من الدخان الضار بالصحة.