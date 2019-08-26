مجموعات عطور تناسب الفتاة المراهقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 01:36 مساءً - تبحث الفتاة المراهقة عن عطر يناسب سنّها وشخصيتها المفعمة بالحيوية والنشاط والعفوية. إلا أن بعض الفتيات يسئن اختيار العطر، فيبتعن عطوراً بتركيبة الورود الثقيلة والنفحات الشرقية التي تكون عادة قويّة بالنسبة إلى أعمارهن وتناسب أكثر السيدات الأكثر نضجاً. فضلاً عن أن أسعار العطور المخصّصة للفتيات المراهقات تراعي قدراتهن المادية إذ تكون أقل ثمناً من العطور الأخرى الفاخرة.

في ما يأتي مجموعة من العطور التي تناسب الفتيات المراهقات.



Marc Jacobs Fragrance Daisy Eau de Toilette

Marc Jacobs Fragrance Daisy Eau de Toilette



أُطلق هذا العطر في العام 2007، وهو يتميّز برائحته الناعمة والحلوة، وتحتوي نسخة ماء التواليت على 4-8٪ من العطر النقي، ما يجعل رائحته أقلّ تركيزاً وأكثر انتعاشاً. تدخل في تركيبة هذا العطر أوراق البنفسج والفراولة البرية، وتفوح من قلبه نفحات الياسمين والغاردينيا والجريب فروت. أما قاعدة العطر فمن المسك والفانيليا وخشب الصندل.



Taylor Swift Incredible Things Eau de Parfum

Taylor Swift Incredible Things Eau de Parfum



أرادت تايلور سويفت من هذا العطر الرابع الذي تطلقه، أن يحاكي ذوق الفتيات اليانعات والمراهقات اللواتي يتمتعن بشخصية رومنسية ومتمرّدة في الوقت نفسه. يجمع هذا العطر بين تركيبة الأزهار المنعشة والنفحات الشرقية الدافئة، ما يجعله عطراً حاراً وحلواً في الوقت نفسه. يتألف من مقدمة بخلاصة الجريب فورت والفلفل الوردي، وتفوح من قلبه نفحات الفانيليا والأزهار المنعشة، في حين تتكوّن قاعدته من روائح شرقية من جلد الغزال والعنبر الأبيض والمسك.

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The Body Shop Mango Body Mist

The Body Shop Mango Body Mist



قد تكون علامة ذي بادي شوب من أكثر العلامات التي تعشقها الفتيات المراهقات. فهي تقدم لهن مجموعة من المعطرّات للجسم والشعر وماء التواليت... بأسعار معقولة جداً ونباتية 100%.

يعتبر رذاذ الجسم برائحة المانغو الأكثر مبيعاً من قبل الفتيات بفضل رائحته المنعشة والتي تثبت طوال النهار. ويأتي هذا الرذاذ بتركيبة خالية من البارابين والغلوتي والسيليكون ما يجعله آمناً بالنسبة إليهن.



Victoria's Secret Bombshell Seduction

Victoria's Secret Bombshell Seduction



هذا العطر هو النسخة الجديدة من أكثر عطور فيكتوريا سيكريت مبيعاً. قدّمته العلامة بتركيبة أخفّ تناسب الفتيات المراهقات، فيأتي أقلّ تركيزاً بروائح الفاكهة مع نفحات دافئة من المسك. تحتوي الزجاجة على مجموعة متنوّعة من الألوان الوردية مع شريط مربوط بقوس حول عنق الزجاجة ما يمنح العطر انطباعاً أنثوياً.



Kate Spade Walk On Air Eau de Parfum

Kate Spade Walk On Air Eau de Parfum



هدفت علامة كيت سبيد من خلال هذا العطر إلى تشجيع الفتيات المراهقات على الارتقاء بأواقهن إلى مرحلة النضوج. زيّنت الزجاجة بعقدة لافتة وعزّزت تركيبة العطر بنفحات من الماغنوليا وزنبق الوادي والياسمين وزنبق القرينوم.

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