طريقة عمل الأرز المعمر الحلو ..السر في الفرن

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"الأرز المعمر الحلو" من الوجبات التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف محافظات مصر، وتبحث العديد من ربات البيوت على طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز.
وفيما يلي، خطوات تحضير الأرز المعمر الحلو، على طريقة سالي فؤاد، خبيرة التغذية ومقدمة برنامج في "سي بي سي سفرة":
المقادير
كوبان لبن
كوب أرز
ملح
سكر
فلفل
كوب كريمة لباني
زبدة
طريقة التحضير
- سلق الأرزق باللبن بدلا من الماء.
- دهن وعاء عميق بالكامل بالزبدة.
- وضع الأرز المخلوط باللبن مع الكريمة.
- إضافة الملح ولبن وملعقة من السكر.
- وضع الوعاء في الفرن على 240 درجة مئوية، حتى غليان الخليط، ثم إخراجه
- وضع الوعاء مرة آخرى على درجة حرارة 180 في الفرن.
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