ماسك "الألوفيرا" للتفتيح بعد التعرض لأشعة الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: يعمل جيل الصبار أو ما يسمى بـ"الأوليفيرا" على ترطيب ونعومة وتفتيح البشرة، خصوصاً بعد التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس الحارقة، ويمكن أن تستعيني به كماسك متميز يعمل على جمال بشرتك، حسبما جاء بموقع "cosmopolitan": المكونات: - ملعقتان من جل الأوليفيرا Advertisements - ملعقة من القرفة طريقة التحضير: - قومي بخلط المكونات وأضيفيهم إلى بشرتك واتركيها من 10 لـ15 دقيقة. - اغسلي وجهك بلطف، ثم ضعي جل الأوليفيرا على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

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