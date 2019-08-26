طريقة عمل قلقاس بالسلق واللحمة المفرومة

يعتبر القلقاس من الأطعمة التي يفضل البعض تناولها، لفوائدها المختلفة منها تسكين الألم وتقوية الأسنان والعظام والمحافظة على صحة الشعر، نقدم لكٍ الآن طريقة عمل القلقاس بالسلق على طريقة نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الأيد". المكونات قلقاس. لحمة مفرومة. سمنة. كزبرة خضراء. مرقة دجاج. ثوم. بصل. ملح. فلفل أسود. طريقة التحضير شوحي البصل المفروم في السمنة على النار مع مكعب المرقة. Advertisements أضيفي اللحمة المفرومة ثم الملح والفلفل الأسود. إسلقي مكعبات القلقاس في الماء بعد تجفيفها في منشفة. إضربي في الخلاط مع القليل من الماء السلق والكزبرة الخضراء. صفي الخليط وأضيفى العصير مع القلقاس المسلوق. شوحي تفل الكزبرة والسلق فى السمنة على النار مع الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود. أضيفي خليط الثوم والخضرة للقلقاس ثم أضيفي خليط اللحمة المفرومة واتركي الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه.

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