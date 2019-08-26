تعد ماكينات إزالة الشعر الكهربائية، واحدة من أهم الخيارات التي تلجأ لها الفتيات، لإزالة الشعر الزائد عن الجسم، وعلى الرغم من سرعتها العالية، إلا أن لها بعض الأضرار، كانت الجمعية الطبية الأمريكية "The American Medical Association"، أشارت لها في تقريرها من قبل.

أضرار استخدام جهاز إزالة الشعر

تزيد من كثافة الشعر خاصة إذا كانت شفراتها غير حادة.

الشعور بالألم.

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لا تزيل الشعر من الجذور.

الإصابة ببعض الجروح.

الإصابة بالتهاب الجريبات، وهو عدوى جرثومية أو فطريّة، تسبب الحكة، والاحمرار، إذا كانت الشفرة غير نظيفة.