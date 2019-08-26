طريقة عمل الانكشير الفرنساوي

"الانكشاير" من أكثر الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الأطفال، لمذاقها اللذيذ والشهي، ويكمن حشوه بالمربى أو الشوكولاتة أو عسل النحل، وتزيينه بقطع الشوكولاتة الفارماسيل أو المكسرات. وإليكً طريقة عمل الانكشاير الفرنساوي المكونات 4 بيضات. النشا. الدقيق الأبيض. سمن نباتي. سكر أبيض بودرة. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة ملح. طريقة التحضير - يضرب السمن مع السكر البودرة جيدا، ثم تضاف البيضة والفانيليا بدرجة حرارة الغرفة ويقلب جيدا. Advertisements - يضاف الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح، وتقلب جيدا حتى تكون عجينة سهلة التشكيل. - تترك العجينة لترتاح قليلا. - تشكل العجينة على شكل كرات صغيرة، وترص في صينية مبطنة بورق الزبدة. - تدخل الفرن على درجة 180 مدة 12 دقيقة، حتى يصبح لونها ذهبي فاتح. - تترك لتبرد تماما ثم تحشى بالمربي أو النوتيلا أو الشوكولاتة المذابة، وتلصق كل 2 مع بعض، ثم تزين الحواف بالفارماسيل أو المكسرات المجروشة. - ويمكن تزيينه بالشوكولاتة المذابة ورشه بالمكسرات أو الفارماسيل.

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