الزعتر.. وصفة طبيعية لخسارة الوزن

الزعتر يعتبر من النباتات العشبية الطبيعية ذات الرائحة العطرة، الذي له الكثير من الاستخدامات في الطهي والطب وغيرهما، حيث أن المصريون القدامى كانوا يستخدمونه في عمليات التحنيط، واستخدمه قدامى اليونانيين في الحمامات، حيث آمن بفوائده وتعدد استخداماته الكثيرون.

فوائد الزعتر للتخسيس

ينقص الزعتر الوزن الزائد، حيث أنه يحرق الدهون المتراكمة في الجسم، خاصةً الدهون المتركزةة في منطقة البطن.

Advertisements

يطرد الغازات من المعدة والأمعاء.

يسهل عملية الهضم.

يحتوي على مواد تذيب الشحوم وتمنع تراكمها مرة أخرى، حيث يستفيد الجسم من المواد الغذائية، ويتخلص من الفضلات الزائدة.