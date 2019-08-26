- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الزعتر يعتبر من النباتات العشبية الطبيعية ذات الرائحة العطرة، الذي له الكثير من الاستخدامات في الطهي والطب وغيرهما، حيث أن المصريون القدامى كانوا يستخدمونه في عمليات التحنيط، واستخدمه قدامى اليونانيين في الحمامات، حيث آمن بفوائده وتعدد استخداماته الكثيرون.
فوائد الزعتر للتخسيس
ينقص الزعتر الوزن الزائد، حيث أنه يحرق الدهون المتراكمة في الجسم، خاصةً الدهون المتركزةة في منطقة البطن.
يطرد الغازات من المعدة والأمعاء.
يسهل عملية الهضم.
يحتوي على مواد تذيب الشحوم وتمنع تراكمها مرة أخرى، حيث يستفيد الجسم من المواد الغذائية، ويتخلص من الفضلات الزائدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعتر.. وصفة طبيعية لخسارة الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.