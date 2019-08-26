بـ5 جنيهات.. وصفة اقتصادية لتنظيف البشرة في المنزل باستخدام البطاطا

خلال فصل الصيف والتعرض للشمس لساعات طويلة، تتغير لون البشرة، وتصبح أكثرا اسمرارا، وسط بحث العديد من الفتيات عن وصفات آمنة واقتصادية لتفتيح لون البشرة، في ظل ارتفاع تكاليف منتجات المتخصصة في ذلك الأمر.

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، وصفة بسيطة وغير مكلفة لتفتيح البشرة ونضارتها في المنزل، خلال برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة"، نعرضها خلال النقاط التالية:

المكونات

البطاطا

ماء فاتر

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طريقة التحضير

- تقطيع البطاطا إلى شرائح رفيعة أو هرسها وتحويلها إلى عجين.

- وضعها على الوجه من 15 إلى 20 دقيقة.

- غسل الوجه بالماء الفاتر.