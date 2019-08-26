وصفة عمل ستيك بالصوص البني

جددي بأطباق اللحوم الرئيسية المُقدمة، على طاولة طعامك، وحضري لأسرتك لحم ستيك بالصوص البني، بدلًا من الأطباق التقليدية، وقدميه مع الأرز الأبيض، أو خضار السوتيه.

مقادير ستيك بالصوص البني

½ كيلو شرائح لحم ستيك "تُقطع من الفخذ"

كوبان مشروم مقطع

بصلتين مفرومة

ملعقتين زيت

كوبان مرق لحم

1/4 كوب دقيق

ملح - فلفل

½ كوب بقدونس مفروم

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طريقة تحضير ستيك بالصوص البني

قومي بدق شرائح اللحم، حتى تبدو رقيقة، ثم تبليها بالملح والفلفل واغمريها في الدقيق.

شوحي اللحم في الزيت لمدة 5 دقائق، وارفعيه من على النار، وصفيه جيدًا.

في طاسة أخرى، شوحي البصل، وضيفي له الدقيق، ثم ضعي المرق، والملح والفلفل والمشروم، وقلبي المكونات جيدًا.

ضيفي اللحم للمكونات، واتركيهما على نار هادئة حتى ينضج اللحم.