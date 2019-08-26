وصفة عمل الكبيبة في البيت

الكبيبة الشامي من الأطباق الأكثر شهرة في المطبخ السوري، فهي مقبلات شهية، سريعة التحضير ولذيذة. لحمة مفرومة برغل بصل قرفة ملح فلفل Advertisements دبس رمان صنوبر زيت زبيب طريقة عمل الكبيبة الشامي تبّلي اللحمة المفرومة بالقرفة والتوابل وقليل من دبس الرمان. ضعي البرغل مع جزء من اللحمة وكوريها على شكل الكبيبة، واحشيها باللحمة المفرومة الباقية مع المكسرات والزبيب. اقليها في الزيت وقدّميها ساخنة.

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