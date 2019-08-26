99 عاما من النضال.. الأمريكيات يحتفلن بيوم "مساواة المرأة"

تحتفل اليوم الاثنين 26 أغسطس، النساء الأمريكيات بالذكرى الـ 99 ليوم "مساواة المرأة"، الذي تعتبره السيدات بمثابة طوق نجاة أخذوا من خلاله حقوقهن اللاتي نادين بها وأصبح فيه صوت المرأة رسميًا جزء من الدستور الأمريكي ولهن حق التصويت في الانتخابات للمرة الأولى، وذلك عام 1920.

وبدأت مسيرة نضال النساء الأمريكيات منذ 99 عامًا لتحقيق المساواة مع الرجال، وشملت المسيرة حملات من قبل حركات الحقوق المدنية للنساء، والمؤتمر النسائي الأول في مجال الحقوق في نيويورك عام 1848، ثم إقرار 19 تعديلا، حتى شارك الآلاف في مسيرات بعدة مدن مثل نيويورك والعاصمة واشنطن، والتي تهدف لتحقيق حقوق التصويت للنساء، وقدم تعديل قانون اقتراع المرأة للمرة الأولى إلى كونجرس الولايات المتحدة في 10 يناير 1878، أعيد تقديمه مرات عديدة حتى يونيو 1919 حين حصل على موافقة من كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

الاحتفال بيوم مساواة المرأة في أمريكا ليس فقط ذكرى مرور 19 تعديلا على قانون الاقتراع، ولكن بجهود المرأة المستمرة نحو المساواة الكاملة، في أماكن العمل، والمكتبات، والمنظمات، والمرافق العامة، فيما أعلن ويليام كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، في 26 أغسطس 1994، هو يوم مساواة المرأة، ودعا المواطنين لإحياء ذكرى هذا اليوم سنويا، بعد أن حصلت المرأة على حق ناضلت من أجله ولذلك يمثل نقطة تحول في تاريخ النضال من أجل المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في الولايات المتحدة الأمريكية.

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في أحد الاحتفالات قال لأنتوني وين، عمدة نيويورك بهذا الشأن "عندما تملك النساء حقوقا متساوية، سيكون لدينا مجتمع أفضل حالا" ونشر ذلك في بيان له بعثه لمؤيديه ونشرته صحيفة "واشنطن فرست".

كما قال الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، أيضا بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم عام 2013، إن إدارته ملتزمة بالمضي قدما في المسيرة التاريخية نحو المساواة بين الجنسين منذ توليه منصبه، مضيفا أنه أنشأ مجلسا بالبيت الأبيض للنساء والفتيات، يعمل على ضمان معاملة عادلة في جميع المسائل السياسة العامة فقد قاتلوا من أجل الأجر المتساوي، كما أنه يحظر التمييز بين الجنسين في نظام الرعاية الصحية.