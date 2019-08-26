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أضرار إزالة الشعر بالليزر من المنطقة الحساسة

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إزالة الشعر بالليزر من المنطقة الحساسة يعد من التقنيات الحديثة الآمنة، فهى تخلص الفتيات والسيدات من مشكلة الشعر الزائد المزعجة، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يعد إجراء آمنا، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المخاطر والآثار الجانبية الطفيفة المؤقتة، يقدم لكِ موقع "هن" هذه الآثار الجانبية نقلًا عن موقع "Medical News Today".

تهيج الجلد واحمراره في الساعات الأولى بعد إجراء عملية إزالة الشعر بالليزر.

تغير لون الجلد إلى الأغمق أو الأفتح، وعادةً ما يكون ذلك مؤقتًا، أي أن الجلد يعود للونه الطبيعي بعدها بفترة بسيطة.

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ربما يعاني بعض الأشخاص من تقشر الجلد في المنطقة المعالجة ولكن سرعان ما تعالج هذه المشكلة وتتلاشى من تلقاء نفسها.

كما ربما تتسبب في ظهور بعض التقرحات أو الندوب، أو أي تغيرات أخرى في نسيج الجلد أو لونه، ولكنه أمر نادر الحدوث.

خطر العدوى الجلدية، كما هو الحال مع طرق إزالة الشعر التجميلية الأخرى، فإن بصيلات الشعر المعالجة بالليزر يمكن أن تتعرض لخطر العدوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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