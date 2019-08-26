الساتان يُعد من أبرز أقمشة السواريه انتشارًا في حفلات الزفاف

تزداد خلال هذه الفترة حفلات الزفاف، في موسم الزواج الأكبر، ومع تلقى دعوة كل حفل تبدأ الفتيات فى اختيار الإطلالة المناسبة التى تساعدها فى الظهور بشكل أنيق ومختلف فى كل مرة، ولأن الفساتين تكون فى أغلب الأحوال هي الخيار الأول تقع أغلبهن فى حيرة أثناء اختيار تصميم مختلف لكل مناسبة، إلا أن إطلالتها تصبح مكررة بدرجة كبيرة بسبب اختيار نفس "الاستايل" المتمثل فى الفستان، لذا إذا كان لديك دعوة لحضور حفل زفاف فيمكنك اختيار "البلوزة" السواريه وتوظيفها بشكل مناسب، تلك التى نقدمها لك نقلًا عن موقع " pinterest".



بلوزة شيفون

يعد الشيفون أحد أهم الأقمشة التى يمكنك اللجوء إليها فى المناسبات، ويمكنك الاختيار من بين التصميمات والألوان المختلفة وفقًا لشكل جسمك وذوقك الخاص، ولكن تعد "الفيونكة" هى البطل الأساسى فى تصميم "البلوزة".

الساتان أيضًا من أبرز أقمشة السواريه انتشارًا، ويمكن مزجه مع أنواع مختلفة من الأقمشة الأخرى مقل الشيفون أو الأورجانزا أو حتى الدانتيل، كما يمكنك تصميم البلوزة كاملة من الساتان وفقًا لرغبتك.

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انتشرت مؤخرًا موضة تصميم الفساتين السوارية من قماش التل المرصع باللولى، ذلك الذى يمكنك استغلاله فى تثميم بلوزة سواريه رقيقة ومختلفة لإطلالة مميزة.

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