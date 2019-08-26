ألوان أزياء عصرية لإطلالة مختلفة تناسب الصيف منها البيج يتميز بالرقى والأناقة

اختيار الألوان المناسبة هو فن لا يفقه عنه الكثيرون، فاختيار للألوان المناسبة التى يمكنها أن تظهر جمال إشراقة ونضارة الفتيات هى مهمة ليست سهلة على الكثيرات منهن، خاصة وأن اختيار أزياء ذات ألوان بعينها هو أمر يمكنه أن يزيد من جمال وجاذبية الفتيات، كما يمكنه أن يطفئ ويخفى جمالها، فاحرصى دائماً على اختيار ألوان مناسبة لك تتماشى مع لون بشرتك وشعرك، وتناسب سن الشباب، فإليك خلال هذا التقرير ألوان أزياء عصرية لإطلالة مختلفة تناسب الصيف، وفقاً لما ذكر على موقع "TMZ".

الوان صيفى

يتميز اللون البيج بالرقى والأناقة الذى يمنحها لصاحبته، لذا قومى باختياره أثناء إطلالاتك المختلفة فى هذا الصيف، فهو لون مرن يتلائم إرتدائه خلال جميع إطلالات الفتيات، بداية من إطلالاتهن الفورمال فى العمل، وحتى الكاجوال أثناء إحدى الخروجات البسيطة.

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اللون النود

كما أن للون الزيتى والنبيتى وحتى الهافان مكانة خاصة فى قلوب معظم الفتيات، لكونهم من الألوان العصرية التى تتناسب مع الفتيات صاحبات البشرة القمحية وحتى البشرة الفاتحة، لذا اختارى تصميمات عصرية تحمل هذه الألوان وطلى بأحدث إطلالة شبابية تتلائم مع صيف هذا العام.

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أما الألوان النارية الزاهية، كاللون الأصفر، الأحمر، الأخضر وحتى الأورانج، هى جميعًا عصرية ظهرت وتربعت على عرش عالم الأزياء خلال هذا الصيف، فاختارى من بينها إذا كنت تحبين الظهور بلون زاهى ملفت للنظر.

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