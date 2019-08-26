بالصور.. قبل الراقصة جوهرة.. فنانات لفتن الأنظار بشعر "بمبي"

"لوك" جديدة وغير تقليدي، لفتت به الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" الأنظار، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على "انستجرام"، مطلة بشعر يحمل درجات "البمبي"، وسط تفاعل متابعيها معها، الذين أعرب الكثير منهم عن إعجابهم باللون الجديد لشعرها.

ولم تكن الراقصة الروسية، هي أول من تظهر بذلك اللون خلال 2019، حيث فاجأت العديد من الفنانات جمهورهن، بالظهور بـ"لوك جريء" ممثل في "شعر بمبي" بدرجات لونية مختلفة، مدشنات خط جديد في عالم الموضة.

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ورصد "هن" أبرز الفنانات اللاتي اخترن الشعر "البمبي"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

هيفاء وهبي

أطلت "هيفاء" بشعر "بمبي"، مع ارتداء فستان أبيض قصير، وسترة تحمل اللون نفسه، بالإضافة إلى "بوت" طويل، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير الماضي، بعد ظهورها بـ"اللوك الجرئ" نفسه، في جلسة تصوير لها خلال يناير الماضي.

مريم أوزرلي

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بـ"السلطانة هويام"، صور جديدة لها بشعر "بمبي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب في فبراير الماضي.

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جيني إسبر

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أسود "أوف شولدرز"، وقبعة قاتمة اللون، تظهر شعرها "بمبي" المموج.

بوسي شلبي

فاجئت الإعلامية بوسي شلبي الجمهور بـ"لوك" جديد، ممثل في شعر قصير بلوني الأبيض والروز، مع جمبسوت شفافة باللون "السيلفر" مزين بفصوص لامعة، من توقيع هاني البحيري، ومكياج سموكي لمجيد زهر، خلال حفل جوائز الموريكس دور 2019.

وكانت جوهرة أجرت زيارة في يوليو الماضي إلى روسيا، في مهمة لتعليم عدد من الراقصات الروسيات الرقص.

قالت الراقصة جوهرة، إن الراقصات الروسيات موهوبات للغاية، مشيرة إلى أنهن سيغزين العالم العربي خلال الفترة المقبلة، مضيفة أنه بعد عودتها إلى لبنان، أمس، من أجل استئناف نشاطها الفني في أحد أماكن السهرة في بيروت، حيث ستقدم فقراتها يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفقا لما جاء تصريحاتها لـ"الوطن".