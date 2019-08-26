الامارات | فرق من 10 دول تشارك في «الإسماعيلية للفنون الشعبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن فرق من 10 دول تشارك في «الإسماعيلية للفنون الشعبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك فرق من 10 دول عربية وأجنبية في الدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، التي تقام في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان، أول من أمس، إن الدورة الجديدة ستجمع فرقاً من فنزويلا وروسيا واليونان ورومانيا ولبنان والمالديف وإندونيسيا وفلسطين وصربيا، إضافة إلى ثماني فرق من مصر. وأضافت أن برنامج هذا العام سيكون مختلفاً، إذ يقام الافتتاح والختام في استاد الإسماعيلية بعدما كان يقام في السنوات السابقة على المسرح الصيفي لقصر ثقافة الإسماعيلية. وتنظم عروض الدورة الـ20 من المهرجان في الفترة من الثالث إلى السابع من سبتمبر المقبل في حديقة الغابة ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد، إضافة إلى عروض في مدن فايد والقنطرة غرب والتل الكبير.

والمهرجان الذي تنظمه سنوياً وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية من أشهر مهرجانات الفلكلور في المنطقة العربية.