دراسة: الأشخاص الذي يكثرون من نشر "السيلفي" غير محبوبين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أفادت دراسة جديدة بأن الأشخاص الذين يكثرون من نشر صور سيلفي على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي يُنظر إليهم بطريقة سلبية في المجتمع، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة سي بي إس سكرمنتو.

ووجد الباحثون في جامعة ولاية واشنطن أن الأشخاص الذين ينشرون الكثير من صور السيلفي، يُنظر إليهم من قبل الغرباء على أنهم أقل حظاً وأقل نجاحاً وشعوراً بالأمان والثقة بالنفس، وأقل انفتاحاً على التجارب الجديدة من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وعلى سبيل المقارنة، يُنظر إلى الأشخاص الذين نشروا المزيد من الصور الوضعية - صور لأنفسهم التقطها أشخاص آخرون - على أنهم أكثر نجاحاً، ومحبوبون، ويمكن الاعتماد عليهم، وربما الأهم من ذلك، لديهم إمكانية أكبر لأن يصبحوا أصدقاء جيدين.

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ويقول كريس باري، أستاذ علم النفس والمؤلف الرئيسي للدراسة "حتى عندما يكون هناك منشوران متشابهان، تكون المشاعر تجاه الشخص الذي نشر صور سيلفي سلبية، في حين تكون المشاعر تجاه الشخص الذي نشر صوراً عادية إيجابية".

وأضاف "تظهر الدراسة أن هناك بعض الإشارات البصرية، بغض النظر عن السياق، تستدعي إما استجابة إيجابية أو سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي".

ولدى الباحثين العديد من النظريات لشرح نتائجهم. على سبيل المثال، قد يكون رد الفعل الإيجابي بشكل عام على الصور التقليدية يرجع إلى حقيقة أنها تبدو طبيعية أكثر بعكس صور السيلفي.