فيديو.. هل يجوز ضرب الأطفال على الوجه؟

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: "ما حكم ضرب الأطفال على الوجه سنه عام ونصف؟"

وجاءت الإجابة على السؤال من الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي صلى عليه وسلم حرم ضرب الوجه سواء الصغير أو الكبير، فالنبي نهى عن ضرب الوجه حتى في القتال، لأن فيه امتهانا للمضروب، وهذا لا يجوز.

وأكد فيما يتعلق بالصوت العالي، أن النبي لم يكن يرفع صوته وكان معتدلا، وعلى الوالدين عند تربية الأبناء أن يكون ذلك برفق وعدم الغضب، حتى ينشأ الأولاد أسوياء. ونصح الآباء على أن يكونوا رفقاء في تربية أولادهم أيا كانت أعمارهم.