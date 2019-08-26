الكثير من حديثي الزواج يعانون في السنة الأولى من الزواج من كيفية طهي بعض أنواع الطعام وتحديدا البط المحشي، الذي يفضله معظم الرجال. ويقدم "هُن" طريقة عمل البط المحشي على طريقة الشيف غادة جميل: مقادير البط المحشي: بطة بصل طماطم مبشورة زبيب قرنفل مطحون ملح فلفل أسود بهارات Advertisements جوز الطيب صلصة طماطم جبهان ورق لورا زيت طريقة تحضير البط المحشي: -ضعي ملعقة زيت مع البصل المكعبات على نار هادئة - ضيفي الزبيب والطماطم والملح والبهارات وجوزة الطيب وقرنفل وقلبيه مع الخلطة ثم يترك 5 دقائق - احشى البطة بالخليط وتغلق بأعود خشبية ثم اغلي الماء ثم ضيفي ورق لورا وحبهان ثم ضعى البطة المحشية - اتركيه على نار هادئة حتى تنضج ثم تدهن بصلصة الطماطم وتحمر بالفرن بعد نضوج البطة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البط المحشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.