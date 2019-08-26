"زوجة أب" مختلفة: رفعت دعوى نفقة لابن زوجها.. وكسبتها

تظهر زوجة الأب فى القصص الأدبية بأنها تلك المرأة «العنيفة المتوحشة» التى لا تعرف الرحمة وتعذّب أبناء زوجها، إلا أن كل تلك الأساطير انهارت أمام واقعة غريبة من نوعها، حيث رفعت «منال. ك» مدرسة، دعوى «أجر حضانة» ضد زوجها المدعو «أحمد. ك»، عامل بالخليج، بسبب عدم إنفاقه على ابنه «مصطفى» من زوجته الأولى.

وقالت «منال»، إن زوجها سافر وترك ابنه معها، ولم يرسل إليه مصاريفه: «من يوم ما سافر وهو مابعتش ولا جنيه، وأنا اللى كنت باصرف على ابنه علشان أمه مارضيتش تاخده، ولما قلت له يبعت مصاريف ابنه قال لى ماقلتلكيش تصرفى عليه، فقررت أرفع عليه قضية، وكنت واثقة إنى هاكسبها علشان ده حقى ومفيش حق بيضيع طول ما صاحبه بيطالب بيه».

وكانت محكمة الأسرة فى إمبابة قضت بإلزام الزوج بدفع أجر حضانة لزوجته بواقع 500 جنيه شهرياً، كما ألزمته بسداد 6 آلاف جنيه كأجر مجمّد عن الشهور المتخلف فيها عن الدفع، بالإضافة إلى دفع مصروفات مدرسية 9 آلاف جنيه، دفعتها لابنه من زوجته الأخرى، أثناء غيابه فى الخارج، وإنفاقها على متطلباته من أموالها الخاصة، وقالت المحكمة فى حيثياتها: «استحقت أجر الحضانة، لأنه غير واجب عليها تربيته، وقامت بذلك بدافع الشفقة وحنان الأمومة بعد تخلى والدته عنه».

كانت البداية بنشوب خلافات بين «منال. ك» مدرسة، وزوجها «أحمد. ك»، عامل بالخليج، بسبب عدم إنفاقه على ابنه «مصطفى» من زوجته الأولى، مما دفعها لإقامة دعوى طالبت فيها بأجر حضانة عن فترة رعايتها للصغير، أثناء غياب والده فى الخارج.