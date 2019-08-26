نصائح لعمل مزيل العرق في البيت

مزيل الروائح أو مزيل العرق مادة تستخدم لإزالة رائحة الجسم، الناتجة عن نمو البكتيريا والرائحة التي تنتج عن تعطل البكتيريا، تستخدم في الإبطين والقدمين ومناطق أخرى في الجسم.

وإليك نصائح لعمل مزيل رائحة العرق في البيت، بحسب "مايو كلينيك".

الليمون

يُستخدم عصير الليمون للتخلّص من رائحة العرق، لقدرته على الحدّ من مستوى الأس الهيدروجيني على الجلد.

ويمكن عمل مزيل للعرق باستخدام قطع الليمون لفرك الجلد تحت الإبط، وترك العصير على الجلد.

جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند لإزالة رائحة العرق نظرًا لخصائصه المضادة للبكتريا، إذ يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية مهمة مثل حمض اللوريك وحمض الكابريك وحمض الكابرليك، ويمكنكِ عمل مزيل عرق بواسطة جوز الهند كما يلي:

- خلط زبدة الشيا على نار هادئة مع زيت جوز الهند حتى الذوبان.

- إضافة الزيت العطري المحبب لديك حسب الرغبة.

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- يسكب المزيج في إناء مصنوع من الزجاج ويترك حتى يبرد.

- يتم الاحتفاظ في مكان معتدل الحرارة لحين الاستعمال.

الشبّه

الشبّه أحد المكونات التي لديها القدرة على التخلص من رائحة العرق دون غلق المسامات، لذا يمكن إعداد مزيل عرق من الشبّه.

ويمكن تحضير مزيل العرق كالتالي:

- تخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض وتوضع في عبوة مصنوعة من البلاستيك.

- توضع المكونات في منطقة تحت الإبطين بعد الاستحمام مباشرة.