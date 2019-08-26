نصائح للحصول على شعر كيرلي

فترة قصيرة تفصلنا عن بدء العام الدراسي وكثيرا ما تفضل الفتيات ظهور شعورهن بشكل طبيعي، ولذلك يفضلنا الشعر الكيرلي كونه الأقل تأثرًا بالرطوبة والشمس وارتفاع درجات الحرارة.

ولعل حاجة البنات للظهور بشكل طبيعي هو ما يجعلهن يبتعدن عن استخدام أدوات التصفيف الحرارية التي تُجهد الشعر، خاصة أن عدد مرات غسيل الشعر أكثر منه في الشتاء، لذا يفضل تقليل الاعتماد على الحرارة كحل لتصفيف الشعر.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي بعض النصائح للحصول على شعر كيرلي، حسب موقع "style101".

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-قد تحتاج الفتيات لبعض الكريمات والماسكات التي تساعد على تجعيد الشعر بشكل مناسب، ولذلك يمكن لجل الصبار الطبيعي وزبدة الشيا وزيت جوز الهند الخام، أن يساعدا كخليط على تغذية الشعر وحمايته من التقصف والحفاظ على الشعر الكيرلي لأطول فترة ممكنة وذلك من خلال الصبار.

فرد المادة على الشعر يتم بعد مزج مكوناتها وحفظها في الثلاجة، وعند الاستخدام يوزع على الشعر بكمية مناسبة مع محاولة تجعيد الشعر بالضغط عليه من أسفل لأعلى.

-استخدام "لفافات" الشعر، وذلك بعد غسل الشعر وتمشطيه يجفف جيدًا بالمنشفة ثم يتم تقسيمه لخصلات رفيعة، ويفضل لف كل خصلة حول بكر الشعر مع مراعاة تثبيتها جيدا بالدبابيس، لعمل تموجات كبيرة لخصلات شعرك، استخدمي لفافات كبيرة الحجم، أما إذا كنت ترغبين في عمل كسرات كثيفة ومتتالية فقومي باستعمال البكرات صغيرة الحجم.

-كذلك يمكنك عمل شعرك كيرلي من خلال لف الشعر على هيئة "كعكة" وهذه الطريقة تعد من الطرق السهلة والتي تأتي بنتائج إيجابية، ويفضل لف الشعر وهو مبلل على هيئة كعكة ثم تركه يجف طوال الليل بعد الاستحمام، دون استخدام سيشوار.

-تعتبر الضفائر الصغيرة من الطرق البسيطة التي يمكن الاعتماد عليها للخروج بشعر كيرلي صحي، إذ أنها تساعد في عمل تموجات كثيفة ومتتالية لشعرك، ولذلك قومي بتضفيره وهو مبلل لتكتسب خصلاته تموجات طبيعية كثيفة، بعد غسله مباشرة.