الامارات | أفراح الشامسي والعتيبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والعتيبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه علي بن فرج الشامسي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة عبدالعزيز يوسف العتيبي.
تضمن الحفل، الذي أقيم بصالة هيلي في مدينة العين وحضره عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين، مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي.
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