الامارات | أفراح الشامسي والكتبي والطنيجي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والكتبي والطنيجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام حميد محمد حارب الشامسي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجليه سالم إلى كريمة محمد سالم عيسي الطنيجي، وعبيد إلى كريمة خليفة محمد علي بن هويدن الكتبي.

حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الذيد للأفراح، القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المهنئين والمدعوين.