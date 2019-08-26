الامارات | أفراح الهمامي واليافعي والمصعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الهمامي واليافعي والمصعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عبدالله حمد عمر بالليث الهمامي بمناسبة زفاف نجليه فيصل إلى كريمة محمد حسن محمد الجهوري اليافعي، وعامر إلى كريمة ناصر عبدالقادر عبدالله المصعبي. حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الشهامة للأفراح في أبوظبي عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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